Exrtacomunitario inglese di 2 metri denunciato per danneggiamento, resistenza oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale

3 Marzo 2024

Livorno 3 febbraio 2024 – Exrtacomunitario inglese di 2 metri denunciato per danneggiamento, resistenza oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale

Da in escandescenza fuori dalla pizzeria, cittadino inglese dell’81 viene deferito in stato di libertà dagli agenti delle volanti per resistenza ,oltraggio e lesioni a P.U., nonché danneggiamento.

Alle ore 21. 05 di ieri su disposizione della locale Sala Operativa, gli agenti delle volanti intervenivano in Piazza Micheli presso il locale “Pizza e Torta i Quattro Mori”, per la segnalazione di un soggetto che dava in escandescenze ed infastidiva i dipendenti.

Giunti sul posto, i dipendenti del locale informavano i poliziotti del soggetto che all’esterno della pizzeria visibilmente molto ubriaco cominciava a prendere a calci sedie e tavolini , afferrando un bidone dell ‘immondizia, minacciandoli, per poi allontanarsi verso via Tellini dove veniva quindi raggiunto e fermato dai poliziotti nei pressi della porta d’uscita posteriore dell ‘Hotel Gran Duca.

Il soggetto, visibilmente in forte stato d’agitazione psicofisica, e forte alterazione alcolica inveiva nei confronti di due giovani passanti che si allontanavano velocemente

Con non poche difficoltà gliagenti riuscivano a circondarlo , mentre l’uomo continuava a pronunciare contro di loro frasi ingiuriose ed oltraggiose in lingua inglese. (FUCK YOU, FUCK YOU SON OF BITCH,). tentando di divincolarsi e guadagnare la fuga.

Durante queste fasi molto concitate lo straniero che ricordiamo essere alto due metri con corporatura imponente e massiccia; provava a colpire gli agenti con delle testate. Successivamente proprio con la testa raggiungeva il vetro della finestra dell ‘Hotel Gran Duca infrangendolo e procurandosi dei tagli al volto.

Una volta bloccato, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari dell’ambulanza fatta intervenire sul posto. che lo trasportava presso il locale Pronto Soccorso.

Successivamente anche gli operatori di polizia intervenuti ricorrevano alle cure mediche

Lo straniero è stato denunciato per resistenza, oltraggio e lesioni a P.U. nonché danneggiamento

