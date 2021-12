Home

6 Dicembre 2021

Livorno 6 dicembre 2021 – Fa freddo anche per i cani del canile, lettera aperta di Alca a Salvetti

Giovanna Giusti presidente di Alca (associazione liberi cittadini animalisti Livorno) Chiede a Luca Salvetti, Sindaco di Livorno che:

vengano messe le coperte nelle cucce del canile affinché i cani non passino l’inverno al freddo.

Nel canile non hanno box riscaldati. Oltre le loro pellicce non hanno nessun altro mezzo di aiuto.

Gentile sindaco noi come associazione chiediamo direttamente aiuto a lei dal momento che è stata respinta la richiesta delle coperte da parte della vostra giunta per motivi da noi non accettabili.

I cani non muoiono perché mangiano le coperte in nessun canile d’Italia e i cani Livornesi non sono diversi dagli altri.

Con cordialità e la speranza che venga accolta al più presto la nostra richiesta, saluti

