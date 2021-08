Home

Cronaca

Fa inversione a U e colpisce uno scooter, 2 persone in ospedale

Cronaca

2 Agosto 2021

Fa inversione a U e colpisce uno scooter, 2 persone in ospedale

Livorno 2 agosto 2021

Investiti da un’auto che fa inversione a U in piazza Garibaldi

Secondo quanto ricostruito, Intorno alle ore 20 di ieri 1 agosto, una vettura ha fatto inversione a U in piazza Garibaldi andando ad impattare su uno scooter a bordo del quale viaggiavano marito e mogie.

I coniugi sono stati soccorsi e trasportati con dei traumi facciali al pronto soccorso con le ambulanze inviate dal 112 (misericordia di Antignano e dell’SVS)

Sul posto la polizia municipale per i rilievi del sinistro stradale. Al conducente dell’auto è stata ritirata la patente ed è stato denunciato per aver guidato in stato di ebrezza

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin