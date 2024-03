Home

Cronaca

Ambiente

Fabbricotti, centro e Banditella, sanzionate 12 utenze dagli ispettori ambientali

Ambiente

4 Marzo 2024

Fabbricotti, centro e Banditella, sanzionate 12 utenze dagli ispettori ambientali

Livorno 4 marzo 2024 – Fabbricotti, centro e Banditella, sanzionate 12 utenze dagli ispettori ambientali

La cattiva abitudine di lasciare in strada sacchi contenenti rifiuti senza rispettare gli orari di esposizione previsti dal calendario della raccolta “porta a porta” e, in alcuni casi, la mancata differenziazione dei materiali, non sono passate inosservate ad alcuni cittadini abitanti nei quartieri Fabbricotti, Centro e Banditella che nei giorni scorsi hanno inoltrato specifiche segnalazioni al Comune di Livorno e ad AAMPS/RetiAmbiente.

Ne è conseguito il coinvolgimento degli Ispettori Ambientali che, dopo le opportune verifiche e i conseguenti accertamenti hanno individuato e sanzionato 12 utenze tra Via Pirandello (Fabbricotti); Via della Posta e Via Fiume (centro) e Via Sommati (Banditella) in linea con quanto indicato dal “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale”.

“Siamo di fronte a pratiche scorrette che stiamo contrastando con un lavoro coordinato dal nostro ufficio Ambiente in sinergia con la Polizia Municipale e l’azienda – commenta Giovanna Cepparello, assessora all’Ambiente del Comune di Livorno. Lasciare a terra un sacchetto, tra l’altro, significa favorirne la rottura da parte di gabbiani o roditori e lo spargimento dei rifiuti sui marciapiedi o sul manto stradale con conseguenze facilmente immaginabili sul piano dell’igiene e del decoro urbano. Ciò nonostante il susseguente rapido intervento degli Operatori di Quartiere”.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: segnalali@comune.livorno.it

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: info@aamps.livorno.it; numero verde 800-031.266, pagina facebook “Aamps Livorno”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin