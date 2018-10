Home

Fabiani (Pd): "Se non cambiamo rischiamo di vedere la Lega governare la Regione"

10 ottobre 2018

Fabiani (Pd): “Se non cambiamo rischiamo di vedere la Lega governare la Regione”

Incontro pubblico a Piombino con il candidato alla segreteria regionale PD Toscana Valerio Fabiani alle Primarie di domenica 14 ottobre e l’europarlamentare David Sassoli.

Fabiani a Piombino incassa il sostegno di David Sassoli e marca la sua discontinuità “Basta col partito lontano dai territori. Livorno la prima a cadere, dovrà essere la prima a rialzarsi“

Fabiani ha voluto rivolgere un grazie commosso alla sua città “che mi ha cresciuto e accudito” e ha voluto chiedere con forza un sostegno “non per me, ma per il PD e per la Toscana.

Se il PD non cambia radicalmente rischiamo di vedere la Lega a governare la Regione nel 2020“.

A Piombino, città dove è aperta la delicata partita delle acciaierie, non poteva mancare un forte richiamo al lavoro: “Il lavoro, il diritto a un lavoro e i diritti dei lavoratori sono il centro ineludibile di qualsiasi progetto che voglia definirsi di sinistra.

In questo ambito sono stati commessi gli errori più profondi e dovremo correggere il tiro con decisione. Il mondo del lavoro ci ha dato una dura lezione e io voglio riaprire una discussione, ricostruire una piattaforma comune di sviluppo”.

Infine, dalla provincia, il pensiero a Livorno: “Livorno è stata la prima città a cadere, l’anno prossimo dovrà essere la prima a rialzarsi, con una vittoria netta del PD e del centrosinistra alle prossime Amministrative del 2019 intorno a un progetto coraggioso.

Renzi – continua Fabiani – ha derubricato la storica sconfitta a Livorno, come nelle altre città in cui abbiamo perso, come una quisquiglia locale e mai si è occupato di ricostruire davvero un partito.

Basta con quel modello centralistico che non cura i territori, con il modello perdente del partito delle cerchie ristrette. Apriamo porte e finestre: il 14 ottobre venite e cambiateci!”