Home

Cronaca

Fabio Tinti è il nuovo presidente provinciale di Confesercenti

Cronaca

13 Marzo 2025

Fabio Tinti è il nuovo presidente provinciale di Confesercenti

Livorno, 13 marzo 2025 Fabio Tinti è il nuovo presidente provinciale di Confesercenti

In occasione dell’assemblea provinciale di Confesercenti, tenutasi in data 12 marzo, Fabio Tinti è stato eletto all’unanimità nuovo Presidente Provinciale. La sua elezione avviene in un momento di grande riflessione per l’associazione, a seguito della recente scomparsa della Presidente Maristella Calgaro, il cui impegno e la cui dedizione hanno lasciato un segno indelebile nella nostra comunità.

Fabio Tinti porta con sé una lunga esperienza e una carriera di rilievo al servizio delle istituzioni e dell’associazione. E’ stato sindaco del Comune di Castagneto Carducci, già Presidente nazionale di FISMO, la Federazione del settore moda Confesercenti, e imprenditore del settore moda; Tinti gestisce, insieme alla sua famiglia, due importanti negozi di calzature situati nel comune di Castagneto Carducci. La sua figura incarna pienamente i valori della nostra organizzazione ed è profondamente radicata nella storia dell’associazione stessa, avendo ereditato i principi e lo spirito della nostra missione dal padre, Santi Tinti, uno dei soci fondatori di Confesercenti.

Il Presidente provinciale Fabio Tinti “È per me un grande onore assumere la carica di Presidente Provinciale di Confesercenti Livorno. Questo incarico rappresenta una responsabilità importante, soprattutto in un momento così delicato per la nostra associazione. Voglio dedicare un pensiero speciale alla memoria di Maristella Calgaro, il cui esempio continuerà a guidarci. Mi impegno a lavorare con determinazione e spirito di squadra per affrontare le sfide future, valorizzando il nostro territorio e sostenendo i nostri associati con passione e dedizione.”

Contestualmente, l’assemblea provinciale ha nominato Marcello Bargellini come nuovo Vice Presidente Provinciale. Bargellini, attuale Presidente di Confesercenti Elba, rappresenta una figura chiave all’interno della confederazione, portando con sé un’esperienza consolidata e una conoscenza approfondita delle esigenze del territorio.

Il Direttore provinciale Alessandro Ciapini “Mi congratulo vivamente con Fabio Tinti per la sua elezione a Presidente Provinciale. Sono certo che, grazie alla sua esperienza e alla sua visione, saprà guidare Confesercenti verso nuovi traguardi. Come Direttore Provinciale, garantisco il pieno appoggio mio e di tutta la squadra, consapevole che il lavoro in team è il nostro punto di forza per affrontare le sfide future e valorizzare al meglio il nostro territorio.”

In linea con le circostanze, Confesercenti ha scelto di mantenere un approccio sobrio e rispettoso. Tuttavia, è già al lavoro per organizzare momenti di confronto con il gruppo dirigente e gli associati che offriranno l’occasione di ritrovarsi per condividere momenti di comunità e delineare le sfide future.

Le nomine di Fabio Tinti e Marcello Bargellini rappresentano un passaggio importante per garantire continuità e guida all’associazione, con l’obiettivo di proseguire il prezioso lavoro avviato dalla nostra presidente e di affrontare con determinazione e fiducia le sfide che attendono Confesercenti.

Ringraziamo tutti i partecipanti per il loro impegno e la loro presenza in questa assemblea così significativa per il nostro territorio.

Fabio Tinti è il nuovo presidente provinciale di Confesercenti