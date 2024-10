Home

27 Ottobre 2024

Livorno 27 ottobre 2024 Fabriano cede sotto i colpi di Venucci e Bonaccini

Un quarto periodo di altissimo livello consegna alla seconda vittoria consecutiva alla TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO, dopo il blitz sul campo della Luiss Roma: vittima di turno la Ristopro Fabriano, caduta sotto i colpi dei ragazzi di coach Federico Campanella per 71-62 al termine di una vera e propria battaglia.

Primo quarto di marca marchigiana, con i ragazzi di coach Andrea Niccolai bravissimi ad eseguire il pick ’n roll e a trovare buone soluzioni sia dall’arco, sia dentro il pitturato (16-22 al 10’); nel secondo quarto si accende la magia di Mattia Venucci (miglior marcatore di serata con 17 punti), autore di 4 triple in fila che permettono alla Toscana Legno di mettere il muso avanti a metà partita (36-34).

L’inerzia livornese accelera ulteriormente nella ripresa, ma un break di Fabriano di 0-7 vale il 48 pari. La gara scorre via sul filo dell’equilibrio, fino alla tripla di Donzelli, che sblocca la Pielle, e alle giocate decisive di Bonacini, Leonzio e ancora di Venucci. Decisiva anche la difesa asfissiante di capitan Campori e Del Testa su sul tandem Pierotti-Centanni. Per tutto il resto, come sempre, c’è un Pala Macchia straordinario, Caldo. Costante. E applaudito anche dai tifosi di Fabriano, corretti e calorosi per l’intero arco dei 40 minuti. Prossimo impegno, domenica 3 novembre, al cospetto della Virtus Roma 1960 forte dell’innesto di Yancarlos Rodriguez.

