Livorno 13 gennaio 2025 Fabriano stoppa la striscia positiva della Pielle

Niente da fare per la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO che esce sconfitta del Pala Chemiba di Cerreto d’Esi contro la Janus Ristopro Fabriano e interrompe così la propria striscia di cinque successi consecutivi. In terra marchigiana finisce 63-43 per i padroni di casa.

Dopo un avvio di marca fabrianese, con il 15-6 del primo tempino, la Pielle (priva di Leonzio) reagisce e grazie a una difesa eccellente chiude i venti minuti in vantaggio sul 21-23. Nella ripresa, però, le bocche da fuoco della Ristopro fanno male alla Toscana Legno e così le bombe di Scanzi e Dri lanciano la formazione di Niccolai sul +11 al 28’ (40-29). Da lì in avanti la Pielle non riuscirà più a ricucire e nel finale il divario si allargherà fino al 63-43 della sirena. Decisivi, guardando i numeri, i troppi secondi possessi concessi a Fabriano con un 42-30 a rimbalzo che evidenzia questo aspetto.

Tra i singoli, il top scorer piellino è Mattia Venucci con 14 punti. Da segnalare anche la buona prestazione di Daniel Donzelli con 11 punti e 8 rimbalzi catturati. Per la Toscana Legno immediata la possibilità di riscatto visto che mercoledì 15 gennaio al Pala Macchia arriva la Luiss Roma per un’altra sfida molto delicata.

Ristopro Janus Fabriano-Toscana Legno Pielle Livorno: 63-43



RISTOPRO: Pierotti 5, Centanni 3, Gnecchi 7, Raucci 5, Molinaro 10, Dri 12, Scanzi 16, Pisano 3, Scandiuzzi 2, Carta, Romagnoli ne, Ottoni ne. All. Niccolai.

TOSCANA LEGNO: Bonacini 6, Venucci 14, Del Testa 2, Paesano, Donzelli 11, Vedovato 7, Cepic 3, Campori, Baggiani, Leonzio ne. All. Campanella.

Arbitri: Calella di Bologna e Cieri di Ravenna

Parziali: 15-6, 21-23, 43-34, 63-43