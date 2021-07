Fabrizio Cerri confermato alla guida dell’Us Livorno Basket prima squadra

Basket

15 Luglio 2021

Livorno 15 luglio 2021

Fabrizio Cerri confermato alla guida della prima squadra Us Livorno (serie C silver).

Lo comunica la società in una nota ufficiale.

Al suo fianco resta il vice Michael Tonarini.

«Sono proprio felice – dice il coach – , ho accolto la notizia come una sorpresa perché non era scontato, non ci speravo. Non se ne parlava.

La società aveva tante situazioni da valutare e non poteva sbilanciarsi. Per questo la contentezza è doppia.

Dunque si riprende a lavorare partendo dai ragazzi e c’è da ricostruire il telaio della squadra perché il discorso Covid ha messo in campo situazioni nuove: tanti non confermeranno, mentre noi avremmo voluto dare una possibilità al gruppo dell’anno scorso, un anno complicato.

Cambieranno i regolamenti per gli Under e ne dovremmo trovare dei nuovi: il lavoro in questo senso comincia fin da oggi.

La prossima settimana faremo qualche allenamento per contarci e per vedere delle facce nuove».