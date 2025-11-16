Fabrizio Pocci con Bobo Rondelli e Jole nel nuovo singolo “Per sempre notte”

Home

16 Novembre 2025

Livorno 16 novembre 2025

La conclusione di un percorso iniziato tanti anni fa

“Per sempre notte” è il brano che dà il titolo all’omonimo romanzo di Fabrizio Pocci, pubblicato da Ouverture Edizioni. Un romanzo musicale, come ama definirlo l’autore, in cui si intrecciano parole e musica: tra le pagine trovano spazio testi di canzoni edite e inedite, fra cui proprio “Per sempre notte”.

Il brano, cantato a tre voci da Fabrizio Pocci, Bobo Rondelli e Jole, impreziosisce una melodia intensa e struggente, capace di riportare immediatamente il lettore–ascoltatore nel cuore della storia, fino al suo significato più profondo.

“Spesso facciamo promesse che sappiamo di non poter mantenere – racconta Pocci – o forse le pronunciamo perché, in certi momenti, ci sembra più naturale farle piuttosto che guardare in faccia la realtà.”

Il brano affonda le sue radici in un momento doloroso ma prezioso del percorso artistico e umano di Fabrizio. Nasce infatti dal legame con il suo grande amico e produttore Erriquez (Enrico Greppi, Bandabardò).

“Per sempre notte” avrebbe dovuto far parte dell’album “Una vita quasi normale”, ma fu proprio Erriquez a suggerire di non inserirla:

“Questo brano – disse – servirà a qualcos’altro. Ad altro rispetto a quello che stiamo facendo ora.”

Tra loro c’era stata una promessa: scrivere qualcosa insieme — un progetto teatrale, delle canzoni, forse un libro.

“Che ne dici? Un libro scritto a quattro mani… Ma sì, dai, facciamolo!”

Ed è proprio da quella promessa, durante il periodo più difficile della malattia e da quella amicizia, che prende forma Per sempre notte: la conclusione di un viaggio iniziato tanti anni fa, con il primo concerto della Banda in quella palafitta che oggi rivive sulla copertina del romanzo. Un cerchio che si chiude. Una storia che trova finalmente il suo senso. Il brano è registrato e prodotto da Fabrizio Pocci e Leonardo Marcucci, con mix e mastering di Alessandro Guasconi presso il Virus Studio di Siena.

Link “Per sempre notte”: https://www.youtube.com/watch?v=HKtsw-MiLuo&list=RDHKtsw-MiLuo&start_radio=1

