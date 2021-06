Home

Facciamo la lezione insieme: al via il servizio estivo di supporto ai compiti scolastici

11 Giugno 2021

L'iniziativa alla Biblioteca Comunale “Niccolò Stenone”

Livorno, 10 giugno 2021 – Da domani, venerdì 11 giugno, parte il servizio estivo di supporto ai compiti scolastici promosso dal Comune di Livorno in collaborazione con la coop. Itinera presso la Biblioteca Comunale “N. Stenone” (via Stenone).

Mentre il servizio bibliotecario chiude per il periodo delle vacanze scolastiche per riaprire a metà settembre, proseguono invece le iniziative estive per bambini alla biblioteca.

L’idea è quella di promuovere l’immagine della Biblioteca quale luogo di incontro, socializzazione ed approfondimento delle proprie conoscenze, di integrazione e crescita culturale.

La sfida è quella di trasmettere, anche attraverso attività di relazione e di accoglienza dei bambini, il piacere per lo studio e per l’approfondimento delle materie scolastiche, potendo contare anche sul ricco patrimonio librario della biblioteca.

Presso la Biblioteca personale qualificato della coop. Itinera sarà in grado di supportare i bambini della scuola primaria ed i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado anche di fronte a difficoltà di lettura, mettendo in campo strategie didattiche mirate, volte a facilitare il processo di apprendimento.

Per il periodo estivo ci sarà l’opportunità di seguire, gratuitamente, percorsi didattici a tema.

Di seguito il dettaglio delle prossime iniziative:

SERVIZIO SUPPORTO COMPITI SCOLASTICI BAMBINI PRIMARIA E SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Dall’11 giugno al 14 settembre 2021 (interruzione per il periodo 7-15 agosto)

Tutti i lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9 alle 13

CORSO RACCONTARE PER IMMAGINI: ARTE PER BAMBINI

Dal 15 giugno al 15 luglio 2021

Martedì e giovedì dalle 9 alle 11 (bambini 5-8 anni), e dalle 11 alle 13 (bambini 9-13 anni)

Prenotazione obbligatoria anticipata: posti limitati in linea con le disposizione sanitarie anti-covid 19. Il numero massimo di partecipanti in base alle norme anti-covid è di 12 persone a corso. PARTECIPAZIONE GRATUITA

Contatti: Biblioteca Stenone tel. 0586/440524 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 oppure inviare una mail a bibstenone@comune.livorno.it.

