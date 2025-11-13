Home

“Facciamo pace?!”: la mostra che racconta la guerra con le parole dei bambini

13 Novembre 2025

Livorno, 13 novembre 2025

Far vedere e “ascoltare” la guerra con lo sguardo e le parole dei bambini. È questo l’intento di “Facciamo pace?! – La voce dei bambini sulla guerra”, la mostra promossa dalla Comunità di Sant’Egidio e ospitata al Polo Culturale Bottini dell’Olio dal 13 al 21 novembre 2025.

Venerdì 14 novembre alle ore 11.30 ci sarà un momento di riflessione sui temi proposti dalla mostra alla presenza dell’assessora alla Cultura Angela Rafanelli, Anna Ajello della Comunità di Sant’Egidio e la dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Cristina Grieco.

La mostra è articolata in diversi percorsi, realizzati con disegni, testi, e installazioni ideate e realizzate dai bambini. I visitatori potranno partecipare anche a laboratori interattivi, come ad esempio quello di origami, nella sezione “1000 gru di carta”, ispirata alla storia di Sadako Sasaki, una tra le migliaia di bambini vittime della bomba atomica di Hiroshima e simbolo universale di pace.

Nella sezione “Il mio passo per la pace”, invece, i visitatori potranno ritagliare la propria impronta, colorarla e scrivere sopra un impegno per costruire la pace, realizzando un percorso di orme ispirato alla Marcia del sale di Gandhi.

Un’intera sezione sarà dedicata all’omaggio a Gaza e alle giovani vittime di tutte le guerre con uno spazio di silenzio e riflessione, per non dimenticare.

La mostra è realizzata con i contributi dei bambini delle Scuole della Pace della Comunità di Sant’Egidio, presenti in tutto il mondo e anche a Livorno, e rappresenta un invito concreto all’educazione alla pace, alla solidarietà e al rifiuto della violenza.

Al termine del percorso, i visitatori potranno lasciare un messaggio o un disegno, unendosi idealmente al grido collettivo: “Facciamo pace?!”

INFORMAZIONI:

Polo Culturale Bottini dell’Olio, Piazza del Logo Pio 15, Livorno

Dal 13 al 21 novembre 2025

Lunedì – sabato 8.30 -19.30 / domenica 10.00 – 19.00

Ingresso gratuito