5 Marzo 2024

Livorno 5 marzo 2024 – Facebook e Instagram douwn in Italia dalle 16.20

Malfunzionamento su Facebook e Instagram: Utenti Italiani Colpiti da un Down

Nel tardo pomeriggio di oggi, un’ondata di disagio ha colpito gli utenti italiani dei social media, con Facebook e Instagram che hanno improvvisamente smesso di funzionare. Verso le 16:20, numerosi utenti hanno segnalato problemi di accesso, trovandosi reindirizzati alla pagina di logout ogni volta che tentavano di accedere ai loro account.

Le segnalazioni su Downdetector, piattaforma che monitora i malfunzionamenti online, hanno iniziato a crescere esponenzialmente proprio in quel momento, mentre l’interesse si è rapidamente spostato su altre piattaforme come Twitter. Qui, gli utenti si sono riversati in cerca di informazioni e di conferme sul problema che affliggeva i due colossi dei social media.

La situazione è diventata ancora più evidente quando è emerso che Instagram, anch’esso di proprietà di Meta (precedentemente nota come Facebook), era anch’esso inaccessibile per molti utenti. Questo suggerisce che il problema sia radicato nei server del gruppo Meta, anche se al momento non sono state fornite informazioni ufficiali sulla natura o sulle cause del malfunzionamento.

L’assenza di comunicazioni ufficiali ha lasciato gli utenti con molte domande senza risposta: quanto durerà il down? Quali sono le cause di questo improvviso black-out dei social media? Mentre gli utenti attendono ansiosi il ripristino dei servizi, resta solo la speculazione su cosa potrebbe aver scatenato questo malfunzionamento.

Nel frattempo, i social media alternativi sono diventati un luogo di discussione e di condivisione di esperienze tra gli utenti colpiti da questa interruzione improvvisa della loro routine online. Resta da vedere quanto tempo impiegheranno gli ingegneri dei social media per risolvere il problema e riportare Facebook e Instagram alla loro piena funzionalità.

