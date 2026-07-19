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Facebook e Instagram down in Italia: account non disponibili e accesso impossibile, migliaia di segnalazioni

Cronaca

19 Luglio 2026

Facebook e Instagram down in Italia: account non disponibili e accesso impossibile, migliaia di segnalazioni

Livorno 19 luglio 2026 Facebook e Instagram down in Italia: account non disponibili e accesso impossibile, migliaia di segnalazioni

AGGIORNAMENTO: FACEBOOK E INSTAGRAM SONO TORNATI ONLINE

Facebook e Instagram risultano in down in Italia nella giornata di oggi. Migliaia di utenti stanno segnalando l’impossibilità di accedere al social network di Meta, sia da computer che da dispositivi mobili.

Al posto della consueta homepage con il feed delle notizie compare infatti un messaggio che informa dell’indisponibilità temporanea del servizio:

“Account non disponibile al momento. Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. Speriamo di risolverlo presto. Per favore riprova tra qualche minuto.”

Il messaggio è identico per tutti gli utenti che stanno tentando di accedere alla piattaforma, elemento che lascia escludere problemi legati ai singoli profili e conferma un disservizio generalizzato.

Al momento Meta non ha diffuso alcuna comunicazione ufficiale sulle cause del malfunzionamento né sui tempi necessari per il ripristino del servizio.

Il problema sembra riguardare esclusivamente Facebook, mentre sarà necessario verificare nelle prossime ore se il disservizio coinvolga anche altre piattaforme del gruppo Meta, come Messenger o WhatsApp.

Come accade in questi casi, gli utenti si sono riversati su altri social network per segnalare il problema e verificare se il malfunzionamento sia esteso anche ad altri Paesi.

Resta quindi da capire l’origine del blackout e quando il servizio tornerà pienamente operativo. In assenza di comunicazioni ufficiali, l’unico consiglio è attendere il ripristino dei sistemi e riprovare ad accedere dopo alcuni minuti.

Seguiranno aggiornamenti non appena Meta fornirà informazioni ufficiali o il servizio verrà completamente ripristinato.