Home

Attualità

Facebook fa piazza pulita, cancellerà in massa le tue live

Attualità

24 Febbraio 2025

Facebook fa piazza pulita, cancellerà in massa le tue live

Livorno 24 febbraio 2025 Facebook fa piazza pulita, cancellerà in massa le tue live

A partire dal 19 febbraio 2025, Facebook ha introdotto una nuova politica riguardante i video in diretta:

tutte le registrazioni dei live streaming saranno automaticamente eliminate dopo 30 giorni dalla loro pubblicazione.

Questa modifica si applica sia ai nuovi video che a quelli già esistenti sulla piattaforma.

Secondo quanto comunicato da Meta, la decisione è stata presa poiché la maggior parte delle visualizzazioni dei video in diretta avviene nelle prime settimane successive alla trasmissione. Pertanto, mantenere indefinitamente questi contenuti risulterebbe inefficiente. Con questa nuova politica, Facebook mira ad allinearsi agli standard del settore e a offrire un’esperienza più aggiornata per gli utenti anche se per molti utenti la vera ragione è un risparmio di memoria nei server

Per gli utenti che desiderano conservare le proprie dirette, Facebook offre diverse opzioni. È possibile scaricare i video sul proprio dispositivo, trasferirli su servizi di cloud storage come Dropbox o Google Drive, oppure convertirli in brevi clip da 90 secondi chiamate “Reel”, che rimarranno disponibili sul profilo dell’utente. Per facilitare questo processo, la piattaforma ha implementato nuovi strumenti che consentono il download o il trasferimento dei video in modo semplice e rapido.