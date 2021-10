Home

Bubriche

Facebook, WhatsApp e Instagram Down oggi 4 ottobre 2021, non funzionano

Bubriche

4 Ottobre 2021

Facebook, WhatsApp e Instagram Down oggi 4 ottobre 2021, non funzionano

Tecnologia – Internet #Social

Livorno 4 ottobre 2021

Nel pomeriggio oggi, 4 ottobre 2021, Facebook, Instagram e WhatsApp stanno dando problemi ad un numero imprecisato di utenti in tutto il mondo che non riescono a visualizzarne le pagine dai propri dispositivi. I

primi problemi hanno iniziato a manifestarsi intorno alle 17:30, problema riguarda sia la versione web del sito accessibile dai browser, sia le app per dispositivi Android e iOS.

Numerosi problemi anche per Instagram che da diversi minuti non carica il feed con i nuovi contenuti e non consente di visualizzare e caricare nuove Stories.

Tantissime le segnalazioni sugli altri social come ad esempio Twitter.

La popolare app di messaggistica WhatsApp risulta offline, rendendo impossibile inviare e ricevere messaggi di testo, note audio e scambiarsi foto e video con i propri

Aggiornamento ore 20.30

Il problema sembra avere una dimensione globale

Dalle segnalazioni raccolte da Downdetector, il problema non è limitato soltanto all’Italia. Picchi di segnalazioni per malfunzionamenti si registrano anche negli Stati Uniti.

Arrivano anche aggiornamenti sull’impossibilità di accedere alle piattaforme di Mark Zuckerberg anche da Francia; Gran Bretagna; Germania e India.

#Facebook #WhatsApp #Instagram

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin