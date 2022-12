Home

Cronaca

Fai il pieno di carburante presso i distributori Aci Livorno in modalità servito e ricevi in omaggio un block notes!

Cronaca

23 Dicembre 2022

Fai il pieno di carburante presso i distributori Aci Livorno in modalità servito e ricevi in omaggio un block notes!

Livorno 23 dicembre 2022 – Fai il pieno di carburante presso i distributori Aci Livorno in modalità servito e ricevi in omaggio un block notes!

Aci Livorno è lieta di annunciare che per tutti i clienti che dal 23 dicembre si recheranno presso uno dei nostri distributori e che faranno il pieno con l’operatore riceveranno in omaggio un utile block notes con penna da portare comodamente in viaggio. E non solo, ricordiamo che i distributori Aci offrono sempre l’opportunità a tutti i suoi tesserati, di usufruire di uno sconto di un centesimo, in modalità aciplay, per ogni litro di carburante sul servizio self 24h, e di due centesimi con servizio del gestore in modalità acirelax.

Con l’occasione il Presidente Marco Fiorillo e tutta Aci Livorno Vi augurano un Felice e Sereno Natale.

Vi ricordiamo che potrete ricevere i block notes in regalo presso i seguenti distributori:

-Via del Littorale, 277, loc. Antignano – Livorno

-Viale Ippolito Nievo, 126, Livorno

-Via Galileo Galilei, 84, Vicarello LI

-Via San Pietro in Palazzi, 1, Cecina LI

-Via Aurelia Sud, 5/A , Venturina LI

-Piazza Ferruccio Niccolini, 22, Piombino LI

-Via Rodolfo Manganaro, 5, Portoferraio LI

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin