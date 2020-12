Home

12 Dicembre 2020

Livorno 12 dicembre 2020

“Fai un regalo per un Natale solidale, acquista nella tua città”. L’appello di Fratelli d’Italia

Fabrizio Rossi coordinatore regionale FdI Toscana:

“E’ fondamentale sostenere in questo partcolare momento, le imprese, gli artgiani e i commerciant del nostro territorio”.

“Il momento atuale che stamo vivendo, imposto dalla pandemia Covid-19 è davvero difcile per tut e anche la nostra comunità non ne è rimasta purtroppo indenne.

Pertanto, oggi più che mai, riveste partcolare e fondamentale importanza,

sostenere le imprese locali, i nostri artgiani e i nostri commercianti, acquistando prodotti italiani e del territorio”.

“Ci avviciniamo alle festvità del Santo Natale, – commenta Fabrizio Rossi – con la nostra Regione che è uscita da poco dalla zona rossa.

Pur tra mille difcoltà, divieti e ordinanze, i nostri artgiani e commercianti, piano, piano cercano di ritrovare una ‘pseudo’ normalità”.

“Fratelli d’Italia, – conclude Fabrizio Rossi – è da sempre vicina e atenta alle problematche di artgiani, commerciali e partte Iva del nostro territorio.

Prima di tutto, la difesa del Made in Italy e dei prodotti locali”.

“Propri in quest’ottica Fratelli d’Italia ha lanciato su tuto il territorio nazionale la Campagna COMPRA ITALIANO, una inziatva – interviene il Presidente

Provinciale di Fratelli d’Italia Livorno Giacomo Lensi – di cui sono partcolarmente orgoglioso, un piccolo gesto certo, tutavia se ascoltato aiuterà l’economia italiana, che ricordo si regge su atvità commerciali di vicinato, su aziende medio piccole, sugli autonomi e partte iva, tute categorie troppo spesso, da questo Governo dimentcate, penalizzate e stratassate.”

Paola Nucci, Responsabile provinciale delle atività produttive e partite iva, ricorda come “Su tuto il territorio provinciale, nelle settimane fino a Natale, Fratelli d’Italia predisporrà dei gazebo, al fne di pubblicizzare questa iniziatva

di partto.

A tal proposito ricordo come oggi, Sabato 12 dicembre, saremo present in piazza Attias dalle ore 16.00, per poi, nel fne setmana, replicare l’iniziatva anche nel resto dei Comuni della nostra Provincia.”

