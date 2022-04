Falci e martello sventolanti, “Ghiozzi se ne faccia una ragione il 25 aprile è la festa della Liberazione d’Italia dal nazifascismo”

Home

27 Aprile 2022

Livorno 27 aprile 2022

In merito alle recenti dichiarazioni di Carlo Ghiozzi, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Livorno, secondo cui il Sindaco avrebbe dovuto indignarsi per “tutte quelle bandiere con le falci e martello che sventolavano in piazza”:

Ghiozzi se ne faccia una ragione, il 25 aprile è la festa della Liberazione d’Italia dal nazifascismo.

Tra i partigiani e le partigiane che diedero un contributo determinante alla Liberazione molti erano comunisti, come comunisti sono stati molti oppositori del fascismo prima della Resistenza, e molti protagonisti della costruzione della democrazia nel nostro paese a Liberazione avvenuta.

Se ne faccia una ragione Ghiozzi, le falci e martello ci sono state e ci saranno non solo nelle commemorazioni democratiche e antifasciste come le celebrazioni del 25 aprile, ma anche nelle lotte quotidiane per una società più giusta!

Marco Chiuppesi

Segretario federazione livornese Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

