Home

Cronaca

Faldo, Cisl e Uil: “Basta giochi sulla pelle dei lavoratori”

Cronaca

20 Maggio 2025

Faldo, Cisl e Uil: “Basta giochi sulla pelle dei lavoratori”

Livorno 20 maggio 2025 Faldo, Cisl e Uil: “Basta giochi sulla pelle dei lavoratori”

Ancora incertezza sul futuro di 66 lavoratori HC Log dell’ Autoparco Faldo. Dopo due incontri con il Prefetto di Livorno e quattro con la Regione Toscana con la presenza dei rappresentanti dei Comuni di Collesalvetti e Livorno apprendiamo telefonicamente e senza alcuna comunicazione ufficiale che HC Log abbandonerà l’appalto a fine mese, Fit Cisl e Uitrasporti chiedono un futuro certo dopo il 31 maggio per tutti i lavoratori.

Il sito del Faldo è un nodo strategico per il porto di Livorno e per tutto il settore automotive. Fit Cisl e Uitrasporti non permetteranno che venga messo a rischio il futuro di 66 lavoratori, Fit Cisl e Uitrasporti chiedono che venga applicato integralmente l’art. 42 del contratto nazionale.

FIT CISL e UIL TRASPORTI hanno chiesto un incontro all’unità di crisi della regione Toscana e annunciano lo stato di agitazione fino a quando non ci sarà una risposta scritta, chiara e vincolante che tuteli ogni singolo lavoratore.

Uliano Bardini – Fit Cisl

Massimo Marino Uitrasporti