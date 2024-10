Home

Faldo, licenziamenti sospesi dopo presidio USB

16 Ottobre 2024

Livorno 16 ottobre 2024 – Faldo, licenziamenti sospesi dopo presidio USB

Il sindacato Usb Livorno, rivendica con orgoglio l’esito del presidio e dei picchetti:

“Dopo il presidio in area portuale contro l’approvazione del decreto antiscioperi 1660 dalle ore 8 i lavoratori degli appalti, presso l’autoparco Il Faldo hanno bloccato l’ingresso del piazzale. E’ il secondo sciopero consecutivo dopo che la loro ditta, a seguito della crisi di Autotrade & Logistics, aveva annunciato possibili esuberi.

Nonostante le trattative serrate dei giorni precedenti e l’accordo raggiunto sul congelamento di qualsiasi licenziamento, i lavoratori vogliono vederci chiaro.

Solo la committenza Autotrade poteva chiarire e rispondere alle nostre domande e, a seguito dello sciopero, è stato concesso un incontro ufficiale con una rappresentanza del sindacato e degli operai.

Durante l’incontro abbiamo ricevuto tutte le informazioni del caso rispetto alla fase attuale e alle prossime scadenze. Abbiamo chiarito la posizione di USB. Qualsiasi cosa succeda neanche un posto di lavoro dovrà essere perso. Nessun lavoratore dovrà restare indietro.

Continueremo a monitorare la situazione giorno per giorno e siamo pronti a mobilitarci nei prossimi mesi quando gli scenari saranno più chiari.

Come sempre vogliamo ringraziare i lavoratori e i delegati delle altre ditte del porto e del settore logistica che sono venuti in solidarietà. Toccano uno toccano tutti!

Non un passo indietro”