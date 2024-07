Home

28 Luglio 2024

Falferi, comandante della Legione Carabinieri Toscana, visita il comando provinciale di Livorno

Il Generale di Brigata Lorenzo Falferi, dal 25 luglio scorso Comandante della Legione Carabinieri Toscana, è giunto nuovamente in visita al Comando Provinciale di Livorno.

Ad accoglierlo nella caserma “Gen. Amico” di viale Fabbricotti il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Piercarmine Sica, alla presenza di una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado in servizio nella provincia labronica. Presente anche una rappresentanza della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel ringraziare i Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, il Generale Falferi ha espresso parole di apprezzamento per il l’impegno profuso, ribadendo l’importanza dell’ascolto e della prossimità alla cittadinanza, sottolineando in particolare l’importanza della vicinanza alla popolazione che da sempre contraddistingue l’Arma e di attenzione alle dinamiche del territorio, in particolare in tema di contrasto ai reati contro il patrimonio, anche in chiave di “sicurezza percepita”.

La visita dell’alto Ufficiale testimonia l’attenzione del Comando Legione alla provincia labronica, dimostrata con i numerosi militari di rinforzo recentemente destinati al Comando Provinciale di Livorno.

Nel corso della mattinata il Generale Falferi si è recato in prefettura dove è stato accolto dal Prefetto di Livorno, dott. Giancarlo Dionisi.