Fallani (AVS Regione) "Cordoglio per la vittima. Sempre più urgente aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro"

24 Febbraio 2026

Livorno 24 febbraio 2025 Fallani (AVS Regione) “Cordoglio per la vittima. Sempre più urgente aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro”

“Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per la tragica morte del giovane lavoratore coinvolto nell’incidente avvenuto oggi nel porto di Livorno, dove una pilotina si è ribaltata a seguito di uno scontro con un’altra imbarcazione all’ingresso dello scalo marittimo.”

Così Diletta Fallani, consigliera del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio regionale.

“La notizia della perdita di un uomo di appena trent’anni ci colpisce e ci addolora profondamente. Alla sua famiglia, ai colleghi e a tutta la comunità portuale livornese va la nostra vicinanza sincera in questo momento di dolore.”

“Quanto accaduto – prosegue Fallani – impone sempre di più una riflessione seria e impellente sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, a partire da quelli ad alta complessità e rischio come le aree portuali. È indispensabile che venga fatta piena luce sulla dinamica dell’incidente e che si accertino rapidamente eventuali responsabilità.”

“Non possiamo permettere che il lavoro continui a trasformarsi in un terreno di rischio estremo. La sicurezza deve essere una priorità assoluta e non un ostacolo al guadagno subordinata a logiche di velocità, produttività o risparmio. Servono controlli rigorosi, investimenti adeguati, formazione continua e il rispetto stringente di tutte le norme a tutela dei lavoratori.”

“Di fronte a tragedie come questa – conclude la consigliera AVS – il silenzio e l’abitudine non sono accettabili: è necessario un impegno concreto e condiviso per rafforzare la cultura della sicurezza e prevenire nuovi drammi.”