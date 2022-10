Falleni assolto, Salvetti: “è un anno e mezzo che attendo questo momento, ora le scuse da chi ha fatto bassa politica” (Video)

Home

25 Ottobre 2022

Livorno 25 ottobre 2022 – Falleni assolto, Salvetti: “è un anno e mezzo che attendo questo momento, ora le scuse da chi ha fatto bassa politica”

E’ trascorso un anno e mezzo da quando scoppiò il caso politico del Direttore Generale del Comune di Livorno. Nicola Falleni ricevette un avviso di garanzia, era indagato per dei fatti che riguardavano un suo precedente incarico nel Comune di San Vincenzo

Durante questo lasso di tempo nonostante le lamentele dell’opposizione, Nicola Falleni ha continuato a lavorare per il Comune di Livorno.

Ieri la sentenza del tribunale ed oggi la conferenza stampa del sindaco Luca Salvetti. Assieme al sindaco erano presenti il segretario generale Angelo Petrucciani e lo stesso direttore generale Nicola Falleni

Salvetti legge la sentenza di assoluzione e rimarca le seguenti parole “Il decreto di archiviazione è per infondatezza della notizia di reato”. A commento della sentenza il sindaco dichiara di aver atteso questo momento per un anno e mezzo e ora in consiglio comunale si aspetta le scuse da chi si espresse con toni da bassa politica





