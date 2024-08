Home

19 Agosto 2024

Livorno 19 agosto 2024 – “Fallimento e disumanità”, PD Livorno denuncia la gestione migratoria del Governo Meloni

Il Partito Democratico di Livorno ha duramente criticato la gestione migratoria del Governo Meloni, definendola “un fallimento” e “un ennesimo atto di crudeltà”.

In un comunicato stampa, il PD ha espresso indignazione per il trattamento riservato ai migranti, sottolineando come la destra italiana stia sfruttando la tragedia umanitaria per fini propagandistici.

Il comunicato prende spunto dall’episodio dei 57 migranti sbarcati ieri a Livorno e successivamente trasferiti ad Avellino; a oltre 600 chilometri di distanza, dopo aver già sofferto giorni di agonia in mare.

Il PD di Livorno evidenzia come questa scelta, che ha prolungato ulteriormente il dolore dei migranti; sia solo l’ultima dimostrazione del disprezzo con cui il Governo Meloni tratta chi fugge da guerre, persecuzioni e povertà. “Definire esseri umani come ‘carico residuale’ è un segno di disumanità che non possiamo tollerare”, si legge nel comunicato.

Nonostante le difficoltà, il PD ha elogiato l’impegno delle istituzioni locali e delle associazioni di volontariato che, con il supporto della Regione Toscana e del Comune di Livorno, hanno garantito assistenza e dignità ai migranti appena sbarcati. Tuttavia, il partito ha sottolineato come; il Governo continui a ignorare i diritti umani e a sperperare risorse pubbliche in operazioni che alimentano solo paure e tensioni sociali.

Il PD Livorno ha anche annunciato il sostegno all’iniziativa del deputato Marco Simiani, che ha presentato un’interrogazione parlamentare per fare luce su questa vicenda, definita “ignobile”. Il comunicato si conclude con un appello per un cambiamento radicale nella politica migratoria italiana, puntando a una gestione collettiva e solidale a livello europeo che metta al centro i diritti umani e la dignità delle persone.

“Un Paese civile non può restare indifferente di fronte a tanta barbarie”; ha concluso il PD, invitando il Governo a riconsiderare le sue scelte e a lavorare per costruire un modello di accoglienza più umano e rispettoso.

