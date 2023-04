Home

Provincia

Falsa attestazione di identità: aveva 9 alias, denunciato 32enne brasiliano

Provincia

1 Aprile 2023

Falsa attestazione di identità: aveva 9 alias, denunciato 32enne brasiliano

San Vincenzo (Livorno) 1 aprile 2023 – Falsa attestazione di identità: aveva 9 alias, denunciato 32enne brasiliano

I Carabinieri della Stazione di Suvereto hanno denunciato in stato di libertà un cittadino brasiliano 32enne gravemente indiziato di falsa attestazione sull’identità personale.

L’uomo, senza fissa dimora sul territorio nazionale, è stato sottoposto ad un normale controllo di polizia a seguito di una richiesta di intervento presso la stazione ferroviaria di San Vincenzo, dove stava disturbando dei passeggeri. All’atto dell’identificazione, è stato trovato privo di documenti ma, alla richiesta dei militari, ha comunque fornito quelle che avrebbero dovuto essere le sue generalità.

Da una verifica effettuata nell’immediatezza, i Carabinieri non hanno trovato alcun riscontro alle dichiarazioni dell’uomo che, pertanto, è stato sottoposto a fotosegnalamento.

Tale controllo non solo ha fornito il riscontro ai sospetti dei militari, ovvero che le generalità erano false, ma che l’uomo, in precedenti controlli, aveva fornito nominativi sempre diversi, in maniera tale da risultare associato a ben 9 altre identità (c.d. “alias”).

I militari hanno altresì accertato che l’uomo risultava irregolare sul territorio nazionale e pertanto sono state avviate le procedure per regolarizzare la sua posizione.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin