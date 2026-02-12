Home

Falsi carabinieri truffano una 90enne a Livorno: arrestati in autostrada con l’oro nascosto in auto

12 Febbraio 2026

Livorno 12 febbraio 2026

Hanno bussato alla porta presentandosi come carabinieri. Hanno parlato di truffe in corso, di pericoli per gli anziani, di controlli necessari per mettere al sicuro i preziosi. Poi, con modi convincenti, si sono fatti consegnare monili in oro da una donna livornese di 90 anni.

Ma la fuga dei tre presunti responsabili si è fermata sull’autostrada A1.

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 50 anni e due giovani poco più che ventenni, un ragazzo e una ragazza, fermati dalla Polizia Stradale di Orvieto nei pressi del casello dell’omonima città. Gli agenti hanno notato subito il loro atteggiamento nervoso e le dichiarazioni contraddittorie sulla provenienza. I precedenti di polizia hanno spinto gli operatori ad approfondire il controllo.

Durante la perquisizione dell’auto, nascosto nel sedile posteriore, è stato trovato un sacchetto contenente numerosi monili in oro. I tre non hanno saputo fornire spiegazioni convincenti sulla provenienza dei preziosi.

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire che il gruppo stava arrivando da Livorno. Proprio quella mattina, infatti, una 90enne aveva denunciato alla Questura di essere stata vittima di una truffa messa in atto da due uomini e una donna che si erano spacciati per militari dell’Arma, riuscendo a farsi consegnare gioielli con il pretesto di proteggerla da raggiri.

Il collegamento tra i fatti è stato immediato. Ricostruita la dinamica, i tre sono stati arrestati e messi a disposizione della Procura della Repubblica di Terni. Su richiesta dell’autorità giudiziaria è stata disposta nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei rispettivi luoghi di residenza.

I preziosi recuperati verranno restituiti all’anziana nei prossimi giorni.

Un episodio che riaccende l’attenzione sulle truffe agli anziani, spesso messe in atto sfruttando la fiducia e la buona fede di persone fragili. In questo caso, però, l’intervento tempestivo della Polizia ha impedito che il colpo andasse a segno definitivamente, consentendo di recuperare l’oro e assicurare i presunti responsabili alla giustizia.

