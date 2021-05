Home

Cronaca

Falso allarme bomba in piazza dei Mille

Cronaca

30 Maggio 2021

Falso allarme bomba in piazza dei Mille

Livorno 30 maggio 2021

Intervento degli artificieri in piazza dei Mille per un falso allarme bomba.

Intorno alle 17.45 su segnalazione di un passante che aveva notato una borsa vicino ad un furgone, è intervenuta in zona la polizia

La polizia ha transennato via Terrazzini e via del Seminario per mettere in sicurezza l’area fino all’arrivo degli artificieri.

Una volta sul posto la squadra degli artificieri ha potuto constatare che all’interno della borsa vi era dell’attrezzatura da pesca

A quel punto l’allarme è rientrato e le strade sono state riaperte

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin