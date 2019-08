Home

Cronaca

Falso poliziotto e complice derubano anziani in Coteto

Cronaca

3 agosto 2019

Falso poliziotto e complice derubano anziani in Coteto

Livorno – Due furti ai danni di anziani da parte di finti poliziotti nel quartiere Coteto.

Nel pomeriggio di ieri 03 agosto 2019 in zona Coteto (via Piemonte) veniva richiesto intervento della volante della polizia per 3 anziani truffati (tutti residenti sullo stesso pianerottolo).

Il modus operandi è stato il solito per tutti i malcapitati: si sono presentati un falso conoscente e un falso poliziotto, ad 1 anziano veniva asportato 11.000mila euro in oro e 200 euro in banconote.

Ad una anziana venivano asportati dalla cassaforte 7.000 mila euro in oro.

Da una descrizione fornita dai malcapitati, l finto poliziotto avrebbe circa 40 anni e sarebbe alto 1.70, corporatura esile, capelli castani castano ed indossava una maglia scura e cappellino con tesa.

Il conoscente, sedicente medico avrebbe circa 30 anni, alto 1.80, corporatura robusta, ed indossava un abito chiaro eocchiali da vista.

Entrambi i malviventi parlavano italiano senza inflessioni dialettali.