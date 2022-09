Home

Famiglia di cinghiali scorrazza alla Scopaia (Video)

11 Settembre 2022

Livorno 11 settembre 2022 – Famiglia di cinghiali scorrazza alla Scopaia (Video)

Una famiglia di cinghiali è stata ripresa in un video mentre scorrazza di notte in zona Scopaia. Più precisamente è stata filmata in via del Crocino e della Scopaia

Sicuramente si tratterà di un caso sporadico, ma a tutti quelli che abitano zona o che si trovano a percorrere la strada (soprattutto sulle due ruote.) si consiglia di prestare attenzione nelle ore notturne

