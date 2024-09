Home

Attualità

24 Settembre 2024

Famiglia dispersa a Montecatini Val di Cecina, Tenerini (FI): Ore di angoscia, speranza che tutto si concluda per il meglio

Roma 24 settembre 2024 – Famiglia dispersa a Montecatini Val di Cecina, Tenerini (FI): Ore di angoscia, speranza che tutto si concluda per il meglio

“Sono ore di ansia e di angoscia a Montecatini Val di Cecina, dove la piena del torrente Sterza, ingrossato dalle piogge cadute nella tarda serata di ieri, ha travolto l’abitazione in cui alloggiava una famiglia di turisti di nazionalità tedesca, in località Gabella. Attualmente risultano dispersi una nonna con il nipotino di 5 mesi. Nelle attività di ricerca sono impegnati i Vigili del fuoco con sommozzatori, cinofili, dronisti e volontari, cui va il mio personale ringraziamento. Nella speranza che tutto si concluda presto per il meglio esprimo la mia vicinanza e solidarietà alla famiglia coinvolta”. Lo dichiara la deputata di Cecina, Chiara Tenerini.