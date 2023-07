Home

Cronaca

“Famiglie” di ratti alla Cigna, residenti chiedono disinfestazione (Video)

Cronaca

31 Luglio 2023

“Famiglie” di ratti alla Cigna, residenti chiedono disinfestazione (Video)

Livorno 31 luglio 2023

La lettera – Ratti alla Cigna, residenti chiedono una disinfestazione

Con questa lettera ci viene segnalata la presenza di “ospiti” indesiderati alla Cigna, per l’esattezza in Via della Livornina

“Ratti di queste dimensioni, come si vedono dal video, sono ormai una presenza ormai costante nel fosso. Da qualche giorno entrano anche nel parcheggio del condominio e vanno ai bidoni della spazzatura”. Lo riferiscono nella lettera i residenti che proseguono chiedendo a chi di dovere se, sarà il caso di prendere provvedimenti e fare una bella derattizzazione

Il video che riprende quattro ratti lungo l’argine del fosso e la recinzione del condominio

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin