23 Giugno 2023

Livorno, 23 giugno 2023 – Famiglie livornesi al mare, dagli 8mm a casa al film all’arena Fabbricotti

Un filmato inedito, realizzato con immagini provenienti dall’archivio dell’associazione 8mmezzo che immortalano famiglie livornesi al mare, darà il via; martedì 27 giugno alle ore 21, all’arena estiva del cinema 4 Mori nella cornice di Villa Fabbricotti.

Lo scorrere della pellicola sarà accompagnato dalle note live degli One Eat One, band livornese di musica elettronica che include persone con disabilità e non.

La proiezione e il live della band faranno da introduzione al film “I miei anni Super8”; film di genere documentario realizzato dalla scrittrice Annie Ernaux, vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura 2022.

La serata, organizzata dall’associazione livornese 8mmezzo, che ha lo scopo di far rivivere le vecchie pellicole abbandonate nelle soffitte di famiglia, in collaborazione con il Cinema 4 Mori e il gruppo musicale One Eat One, ha ricevuto il contributo del Comune di Livorno.

Ingresso all’evento con il biglietto del cinema.

