Home

Cronaca

Familiari ringraziano Rianimazione, una targa per l’assistenza e umanità ricevuta da Luigi Costa

Cronaca

10 Maggio 2025

Familiari ringraziano Rianimazione, una targa per l’assistenza e umanità ricevuta da Luigi Costa

LIVORNO, 10 maggio 2025 Familiari ringraziano Rianimazione, una targa per l’assistenza e umanità ricevuta da Luigi Costa

Dario Buti e Federica Costa hanno donato una targa al reparto di Rianimazione dell’ospedale di Livorno in ricordo e ringraziamento del percorso di assistenza e umanità assicurato al nonno e padre Luigi Costa scomparso nelle settimane scorse.

“L’impegno a mantenere aperta alle visite dei familiari il reparto di Rianimazione – spiega il primario Baldassare Ferro – è una scelta che, seppur complessa, permette ai nostri pazienti di migliorare il loro percorso e a noi di allacciare rapporti con le persone più care del nostro assistito. Non sempre purtroppo i nostri pazienti riescono a farcela, ma per noi è comunque gratificante ricevere manifestazioni di apprezzamento da parte dai familiari che hanno potuto vedere direttamente il grande impegno messo da tutto il nostro personale. In questo, un ruolo determinante è sicuramente assolto dalla componente infermieristica oggi rappresentata dal referente Giuseppe Esposito.

La qualità del percorso offerto passa sicuramente, oltre che dalla loro professionalità, anche dalle loro mani, dai loro sorrisi e dalla loro capacità di empatizzare con i familiari, aspetti mai banali in un contesto come il nostro”.

Questa la dedica riportata nella targa: “La famiglia di Luigi Costa ringrazia lo staff medico e infermieristico del reparto di rianimazione per la dedizione, la professionalità e l’amorevolezza che hanno dedicato al paziente”.