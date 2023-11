Home

Fanfara dei carabinieri al Goldoni, grande risposta e partecipazione al concerto per i 20 anni della strage di Nassiriya

14 Novembre 2023

Livorno 14 novembre 2023

Grande risposta e partecipazione della cittadinanza in occasione del concerto della Fanfara dei Carabinieri di Firenze voluto ed organizzato dall’Arma labronica in collaborazione con il Comune di Livorno, la Fondazione Teatro Goldoni e la Sezione di Livorno dell’Associazione Nazionale Carabinieri per commemorare il 20° anniversario della strage di Nassiriya in Iraq.

Il Comandante della Legione Carabinieri Toscana, Generale di Brigata Lorenzo Falferi, il Comandante della II Brigata Mobile Carabinieri di Livorno, Generale di Brigata Gianluca Feroce, il Comandante Provinciale Carabinieri di Livorno, Colonnello Piercarmine Sica, e l’Associazione Nazionale Carabinieri hanno accolto, in un Goldoni sold out, le moltissime autorità intervenute, tra le quali il Prefetto, dott. Paolo D’Attilio, il Sindaco, Luca Salvetti, il Senatore Manfredi Potenti e l’Onorevole Chiara Tenerini.

Un concerto che ha emozionato ripercorrendo le note di una selezione di brani di autori quali Mascagni e Morricone, sapientemente interpretati dai musicisti dell’Arma diretti dal Maestro Lgt. C.S. Ennio Robbio con l’intervento del soprano Noemi Umani. A presentare la serata la giornalista Maria Adele De Francisci.

Non è mancato un momento di riflessione con un fuori programma nel corso del quale è stato proiettato un breve video sulla strage del 12 novembre 2003 realizzato dalla RAI a cui è seguito il Silenzio in ricordo dei caduti di Nassiriya e di tutti i Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. A seguire il Sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha omaggiato la vedova del Sottotenente Enzo Fregosi di una pergamena ricordo.

