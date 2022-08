Home

Fantasmi a Livorno, questa sera alle 21.30 la presentazione del libro di Ursula Galli

5 Agosto 2022

Livorno 5 agosto 2022

Per le edizioni “Erasmo”, ecco “Fantasmi a Livorno” di Ursula Galli, un volume perfetto per gli appassionati di ghost story e per chi ha voglia di scoprire una Livorno diversa, tra dimore infestate, inquietanti spettri antichi e moderni, suggestioni, leggende di città e di collina passate di bocca in bocca.

Sospeso tra la narrativa e l’aneddotica, “Fantasmi a Livorno” è un viaggio da brivido tra la Terrazza Mascagni e il Santuario di Montenero, tra i Quattro Mori e l’antico quartiere della Venezia.

Un itinerario tra i luoghi, ville, palazzi, parchi storici nei quali si vagheggia la presenza di spettri, ombre del passato, fenomeni extrasensoriali: le ville di Montenero, Villa Morazzana dove risuona un incredibile do di petto, il fascinoso villino Wetryk, il Copperfield livornese incredibilmente dimenticato, i misteri dei Gesuiti e delle Carmelitane.

Senza pretesa di scientificità o verosimiglianza, tanto meno di storicità quando la credulità popolare ha creduto di individuare una persona realmente vissuta in un’“ombra”, il volume getta uno sguardo possibilista su una galleria di personaggi realmente vissuti a Livorno che hanno creduto nei fantasmi o che vengono oggi creduti fantasmi, da Mery Shelley a Gemma Bellincioni.

E “i fantasmi sono lì che ti guardano e aspettano di essere scoperti rigo dopo rigo, diventano reali che quasi arrivi a toccarli, poi quando pensi di averli afferrati, sfumano via, evanescenti com’è nella loro natura” scrive Luciano Donzella nella sua prefazione.

Completano il volume una ricca bibliografia e note a margine con piccole ma preziose scoperte fatte in biblioteca e su giornali antichi.

Ursula Galli, nata nel 1967, vive a Livorno.

Ha scritto “Kangaroos crossing”, pubblicato da Terre di Mezzo nel 2002, finalista al Premio Diario dell’Archivio diaristico di Pieve Santo Stefano (Ar). Ha pubblicato per Erasmo “A tavola con Gian Burrasca (2007), “Cioioi ‘68 in Vietnam con l’orchestrina” (2008, a cura di), e “Mercatino americano e dintorni” (2009).

Nel 2021 ha pubblicato “Fantasmi a Livorno” sempre per le edizioni Erasmo.

Laureata in Lettere moderne, giornalista professionista, lavora al Comune di Livorno.

