Far West alla valle Benedetta: “La chiamavano Jade Pancakes”, il nuovo videoclip di Giada Robin… dal set di Trinità all’ex cava Fociarella

8 Settembre 2023

Livorno 8 settembre 2023 – La chiamavano “Jade Pancakes”.. Far West alla Valle Benedetta! Il Nuovo Videoclip Musicale di Giada Robin: dall’iconico set di Trinità all’ex cava della Fociarella.

Al lancio del suo primo album “Feel Alive” è stata subito ospite di Massimo Giletti al programma TV “Non è l’Arena” e in un solo anno ha continuato a sfornare canzoni di stampo dance pop e videoclip musicali sempre più accattivanti: “Naked”, “Jesus DNA”, “Disco Maniac” e “Barbie Metal Queen”.. spiritosa e dall’animo ribelle, la cantante livornese Giada Pancaccini in arte Giada Robin, non smette di stupirci e stavolta arriva con un video musicale tutto a tema western per il singolo “Jade Pancakes”.

LA CANZONE. Chi è Jade Pancakes?

“Jade Pancakes è una cowgirl che lotta per la libertà in un mondo folle in cui è vista come una criminale. La sua unica colpa è aver fatto la scelta di rimanere essere sé stessa e per questo è ricercata, ma la sua taglia non ha alcun valore perché la sua anima non ha prezzo. Il nome come si può intuire deriva da una simpatica traduzione inglese del mio nome reale. Volevo da subito far cogliere l’essenza di questo personaggio dal, Nomen Omen come si suol dire, mettendo insieme la luce di una pietra preziosa, la dolcezza e la semplicità dei pancakes. Indossa una giacca rosa perché è un colore che ricorda la fanciullezza e quindi tutto ciò che è innocente, spensierato e puro. Infatti lei risulta sempre solare anche in momenti in cui non dovrebbe esserlo, perché incarna l’allegria e l’ottimismo della vita che dà speranza.

Jade Pancakes è una canzone che parla di giustizia ed un invito a rimanere sempre fedeli a sé stessi nonostante le difficoltà, a scegliere per il buono, il bello ed il giusto e ad ascoltare il proprio cuore senza aver paura del giudizio degli altri. Non a caso, nel testo della canzone si nominano spesso i serpenti ”In a world full of mistakes.. Justice fails among the snakes..” proprio per ricordarci della malizia che ci circonda e di cui troppo spesso siamo vittime.”

IL VIDEOCLIP. Come nasce il concept?

“Ho immaginato uno scenario da far west ispirandomi soprattutto al genere Spaghetti Western. Molti ricorderanno i film con Bud Spencer e Terence Hill.. erano eroi semplici in grado di fare giustizia a son di scazzottate e grande simpatia. Volevo un’eroina che richiamasse quel mood spensierato, ma allo stesso tempo facesse riflettere lo spettatore sull’aspetto più umano. Mi rendo conto che ormai siamo abituati a vedere solo eroi vincenti ed acclamati da tutti, con i super poteri ed in grado di fare qualsiasi cosa. Jade Pancakes è una ragazza che va incontro alle avversità e che in qualche modo rende la vita un po’ meno amara ed interessante.. tanto che scappando dai suoi inseguitori lascia pure degli indizi come per farsi trovare, raccontando la sua storia alla luce del sole ma lasciando anche intorno a lei un velo di mistero su chi sia veramente e che cosa abbia fatto.”

LE RIPRESE. Dal set di “Trinità” alla Valle Benedetta.

“Abbiamo avuto l’onore di girare la prima parte del videoclip (quella in cui canto e suono la chitarra) proprio in una delle location originali del film “Lo chiamavano Trinità”, ovvero la bellissima radura di Camposecco a Camerata Nuova (RO). La seconda parte invece (quella di fiction) è stata girata qui a Livorno presso l’ex cava della fociarella e nei boschi della Valle Benedetta. E’ stata un’altra giornata intensa e che sicuramente porterò nel cuore. Ringrazio il regista e videomaker Simone Serafini che ha saputo rendere al meglio la visione che avevo impressa nella mente e tutti coloro che hanno partecipato, in particolar modo Emiliano Marini, Bruno ed Angelo Ferrini che nel videoclip hanno interpretato i cacciatori di taglie. Ho molti ricordi legati alla Valle Benedetta e penso sia uno dei luoghi più affascinanti di sempre.”

Mi piacerebbe parlare molto di questa esperienza un po’ bizzarra che ha coinvolto diverse persone in città, con lo scopo di valorizzare un po’ anche il nostro territorio oltre che parlare della canzone.

