Far West in centro, Amadio (FdI): “Il Questore che cosa ci sta a fare, a che cosa serve? Si dimetta”

1 Febbraio 2022

Livorno 1 febbraio 2022

“Quanto accaduto l’altra notte in Via Roma è gravissimo ed intollerabile. 500-600 ragazzi concentrati tra Via Cambini e Via Roma, assalti alle auto in transito, schiamazzi , disordini.

Un Far West in pieno centro.

La situazione è, ormai, fuori controllo, perché i gravi problemi di ordine pubblico si verificano in Via Roma, in piazza Attias, in Venezia, nelle periferie. Ovunque.

Il capannello di vigili che, di sabato pomeriggio, si trova tra via Marradi e via Cambini, non serve assolutamente a niente, visto che i disordini accadono in piena notte.

Il Sindaco Salvetti è totalmente assente, una tantum lancia qualche predica contro gli assembramenti ma, è di tutta evidenza, andrebbe fatto ben altro.

L’anno scorso, prima dell’estate, chiesi un incontro con il Questore, proprio sul tema della sicurezza cittadina.

Mi disse che era fortemente contrario alla repressione.

Oggi, continua ad affidarsi al senso di responsabilità di tutti .

Quanto accaduto, però, dimostra , chiaramente e drammaticamente , che la responsabilità è inesistente.

Pensa di risolvere distribuendo caramelle e gessetti colorati ?!

Il Questore afferma che sarebbe stato impossibile intervenire di fronte a 600 persone.

E allora, il Questore che cosa ci sta a fare, a che cosa serve ?

Di fronte a 600 teppisti, le persone perbene che cosa dovrebbero fare?! Aspettare pazientemente, oppure scendere in strada con i fucili e far scoppiare la guerra civile?!

In uno Stato civile e di diritto , ognuno ha il suo compito e quello del Questore non è distribuire “ dolcezze “.

Purtroppo, temo che il Questore non sia all’altezza della situazione : o cambia metodo , oppure, farebbe bene a dimettersi“. E’ quanto dichiara Marcella Amadio Dirigente Nazionale di Fratelli d’Italia e Responsabile del Dipartimento Sicurezza e Legalità.

