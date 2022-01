Home

Far West in centro, dalle 1 alle 4 senza paura. Il fallimento della legalità

31 Gennaio 2022

Livorno 31 gennaio 2022

Confusione e violenza, è un vero e proprio far west in via Roma quello che è stato filmato da un residente

Nel video si vede un gruppo di una decina di giovani ha che assale le auto che passano nella via. Questi giovani hanno agito indisturbati dalle 1 di notte fino alle 4 senza paura di essere visti e puniti. Non si sono preoccupati di essere ripresi da qualche residente e non hanno neppure avuto paura di un eventuale arrivo delle forze dell’ordine. _ racconta un residente che continua – Non è una cosa una tantum durata due minuti, lo hanno fatto per tre ore e quando stanchi o annoiati, hanno deciso di andarsene.

Questo è il fallimento della giustizia, è durato 3 ore non 5 minuti, sottolinea nuovamente il residente; non hanno paura di niente, forse c’è un senso di impunità molto, ma molto alto ed il cittadino subisce; subisce assalti per la strada, calci alla macchina e chi vive nella zona, convive anche con la confusione. Non è il modo di vivere in centro città, ci vuole un giro di vite, ma soprattutto applicare la legge e punire questi comportamenti in maniera esemplare.

Tanto per rendersi conto di quello che accade, questo è l’audio registrato con un cellulare dalla finestra di un residente alle 03.00 della mattina. Oltre alla confusione si distinguono chiaramente i rumori delle lamiere delle auto colpite e un’auto che sgomma dopo essere stata assalita

Dopo aver ascoltato l’audio, secondo voi è tutto normale? Anche voi lettori vorreste una situazione così tutti i fine settimana sotto casa vostra? Forse non sarebbe l’ora di porre n freno a questi comportamenti?

Due frame del video

