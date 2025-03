Home

27 Marzo 2025

Fare impresa oggi: il valore della Sostenibilità e delle Performance ESG

Livorno 27 marzo 2025 Fare impresa oggi: il valore della Sostenibilità e delle Performance ESG

La sostenibilità non è solo un valore etico, ma un vero e proprio fattore strategico per la crescita e la competitività delle imprese. Investire in ESG (Environmental, Social, Governance) significa migliorare l’efficienza aziendale, accedere a nuove opportunità di finanziamento e rafforzare la propria reputazione sul mercato. Ma come si traduce tutto questo in azioni concrete per le imprese?

A questa domanda ha cercato di rispondere il convegno “Fare impresa oggi: il valore della Sostenibilità e delle Performance ESG” organizzato da Confcommercio Livorno e Confcommercio Pisa in collaborazione con Castagneto Banca presso il Toscana Charme Resort di Calambrone. L’appuntamento, moderato dal direttore generale di Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno, Federico Pieragnoli, ha visto gli interventi del prof. Vincenzo Zarone (professore di Economia Aziendale, Università di Pisa), Maurizio Doccini (Consulente finanza agevolata), Francesca Cagnoni (Responsabile Area Credito Confcommercio Pisa e Livorno), Cecilia Pellegrinetti (Responsabile Area Formazione Confcommercio Pisa e Livorno) e Angelo Scuri (Referente ESG e Sostenibilità Castagneto Banca).

Nel corso dell’evento sono stati presentati strumenti e strategie per integrare la sostenibilità nei modelli di business e affrontare le sfide del futuro, dalle opportunità e i fattori di rischio del Bilancio di sostenibilità, la finanza agevolata a sostegno della rendicontazione per la sostenibilità, accesso agevolato al credito per le Pmi, il ruolo

della formazione per la sostenibilità e le performance ESG, l’impatto della sostenibilità sulla valutazione finanziaria per l’accesso al credito, oltre all case history

illustrato da Silvia Rocchi, CEO di Samovar Viaggi.

“Un sistema sostenibile rappresenta un importante valore aggiunto per le Pmi che Confcommercio rappresenta, contribuendo attivamente al risparmio finanziario, allo sviluppo, al posizionamento economico e alla valorizzazione dell’impresa” afferma la presidente di Confcommercio Livorno Francesca Marcucci.

“Un momento di informazione e formazione rivolto a imprenditori, professionisti e aziende per comprendere il valore della sostenibilità e le opportunità offerte dalle performance ESG.” spiega il direttore generale di Confcommercio Livorno e Pisa Federico Pieragnoli “le imprese devono restare al passo con i tempi e abbiamo il compito di affrontare le sfide del futuro e operare nelle

migliori condizioni per investire e crescere”.

“Oggi i giovani scelgono le aziende anche in base alla loro capacità di aderire ai principi ESG, oltre alla loro capacità di creare valore economico, sociale e ambientale,” sottolinea Vincenzo Zarone, professore di Economia Aziendale presso l’Università di Pisa.