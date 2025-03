Home

Fari e navigatori rubati: auto in sosta saccheggiate, danni per migliaia di euro. L’appello dei proprietari e le foto dei mezzi depredati

29 Marzo 2025

Una serie di furti mirati sta colpendo Livorno nelle ultime notti, lasciando i proprietari delle auto con danni per migliaia di euro. I ladri non si accontentano più di piccoli oggetti di valore lasciati all’interno delle vetture, ma puntano dritto ai componenti più costosi: fari, navigatori e schermi di serie.

L’ultimo raid è avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 marzo e ha coinvolto diversi quartieri della città, tra cui Coteto, Fabbricotti, Via Maestri del Lavoro e Via Baldini. Le auto più prese di mira sono state Jeep Renegade, Fiat 500X e Mini Countryman, modelli noti per avere fari a LED particolarmente costosi: un solo proiettore anteriore di una Fiat 500 può valere tra i 1.200 e i 1.300 euro sul mercato nero.

Un assalto organizzato

Secondo i primi racconti dei residenti, i ladri agiscono con metodo: prima spaccano i vetri per entrare nel veicolo e smontare con precisione lo stereo e il navigatore di serie, poi si concentrano sui fari anteriori e posteriori. Un colpo che dura pochi minuti, ma che lascia dietro di sé un conto salatissimo per i proprietari delle auto.

Oltre al danno economico, c’è un crescente senso di insicurezza tra i cittadini, che ora lanciano un appello disperato per recuperare eventuali immagini di sorveglianza che possano aiutare a identificare i responsabili.

L’appello dei cittadini: “Aiutateci a trovare i ladri!”

I proprietari delle auto colpite hanno diffuso un messaggio urgente sui social per raccogliere quante più informazioni possibili e cercare di ricostruire il percorso dei ladri attraverso le immagini delle telecamere presenti nelle zone interessate:

“Ciao a tutti, scusate il disturbo, ma abbiamo bisogno dell’aiuto di quante più persone possibili! Nella notte tra il 26 e il 27 marzo, Livorno è stata bersaglio di atti vandalici e furti su diverse auto. I ladri hanno danneggiato e saccheggiato veicoli rubando fanali, navigatori e schermi. Se abitate in queste zone o conoscete qualcuno che può avere registrazioni utili, vi preghiamo di contattarci subito. Ogni aiuto è prezioso!”

Per chiunque abbia informazioni utili, il numero da contattare è 345 697 7408

Le forze dell’ordine sono state allertate e stanno raccogliendo segnalazioni per individuare gli autori dei furti. Intanto, i residenti chiedono un aumento della sorveglianza per fermare questa ondata di criminalità che sta mettendo a dura prova alcuni cittadini.

