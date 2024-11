Livorno 12 novembre 2024 Farmaci privi di prescrizione, 12500 euro e cocaina, denunciato un 60enne

I Carabinieri della Stazione di Rosignano Marittimo hanno denunciato a piede libero un uomo sulla sessantina della zona, gravato da precedenti, per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di farmaci senza le prescrizioni mediche previste.

Nell’intensificare i controlli durante tutto l’arco delle ventiquattro ore ed in maniera più approfondita nelle ore notturne, presso la frazione di Vada, i carabinieri, impegnati in servizio esterno, hanno eseguito il controllo di iniziativa a carico di un uomo.

Il fermato avrebbe manifestato una condotta molto sospetta sino ai primi istanti in cui è stato bloccato, quasi volesse nascondere qualcosa manifestando anche evidente nervosismo.

A seguito dell’atteggiamento i militari lo hanno perquisito sia personalmente che all’interno del veicolo, trovandogli addosso il quantitativo di quasi 3 grammi di cocaina e 11 pasticche di un noto farmaco privo di idonea ricetta medica.

Inoltre, il 60enne occultava la somma contante ammontante ad oltre € 12.500,00 suddivisa in banconote di vario taglio e pertanto visto il contesto ed i precedenti ritenuta il provento di traffici illeciti per cui saranno svolti ulteriori e più approfonditi accertamenti.

Al termine delle attività di rito svolte dagli operanti, sia lo stupefacente che i farmaci nonché il denaro sono stati sottoposti a sequestro per le indagini del caso in attesa dei provvedimenti che l’AG di Livorno competente intenderà intraprendere alla luce delle risultanze comunicate dai carabinieri di Rosignano Marittimo.

Il sessantenne colto nella flagranza di reato è stato deferito a piede libero per la normativa in materia di stupefacenti e per l’irregolare detenzione di farmaci soggetti a prescrizioni.