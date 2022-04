Home

Farmacia Farneti e le Farmacie comunali di Livorno insieme per la prevenzione del carcinoma prostatico

7 Aprile 2022

Nelle giornate del 14, 21 Aprile e 5 Maggio sarà possibile accedere ad alcuni screening con uno specialista Urologo

Livorno 7 Aprile 2022

Il tumore al testicolo è un tumore molto aggressivo ma, se diagnosticato e curato in modo rigoroso e consequenziale, permette una guarigione nel 95% dei casi. È il tumore più diffuso nella fascia d’età 15-40 anni, mentre è molto raro che si manifesti dopo i 60. La sua diagnosi è relativamente facile, poiché nella maggioranza dei casi il sospetto nasce da un ingrossamento di un testicolo e anche piccole lesioni possono essere individuate attraverso esami specifici.

Prendendo atto della rilevanza di un’adeguata prevenzione, la Farmacia Farneti e le Farmacie comunali di Livorno, parte del network Alphega*, hanno deciso di promuovere delle iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione e conoscenza dell’adenocarcinoma della prostata e del tumore del testicolo, organizzando delle visite specialistiche con ecografia alla prostata in alcune giornate dedicate

Le giornate interessate saranno giovedì 14 e 21 Aprile e giovedì 5 Maggio dalle ore 16.00 alle ore 19.30. La visite avranno un costo di € 50,00 e saranno eseguite dal Dott. Damiano Bracchitta, specialista in Urologia. Sarà possibile prenotare le visite chiamando direttamente le farmacie coinvolte.

“Il carcinoma prostatico è il secondo tumore più frequente in Italia, dopo quello al polmone, quindi è molto importante accendere i riflettori su questa patologia. I tassi di incidenza aumentano in maniera esponenziale con l’avanzare dell’età, come per nessun altro tumore maligno. L’età, in effetti, rappresenta il principale e più riconosciuto fattore di rischio” ha commentato il Dott. Francesco Farneti, dell’omonima farmacia.

La Dott.ssa Susanna Fornai, direttrice delle farmacie comunali di Livorno, ha aggiunto: “Purtroppo, non esiste una sintomatologia specifica per il tumore della prostata; solo il dosaggio del PSA (dosaggio nel sangue dell’antigene prostatico specifico), la visita urologica e l’eventuale ecografia prostatica transrettale possono diagnosticarlo. Per tale motivo è bene recarsi periodicamente dall’urologo per eseguire uno screening e avere una eventuale diagnosi precoce”.

Elenco delle giornate e delle farmacie in cui sarà possibile effettuare lo screening :

Giovedi 14 Aprile:

Farmacia Comunale n. 2

Via Luigi Settembrini, 41, Livorno

Tel: 0586 502482

Giovedi 21 Aprile:

Farmacia Farneti

Viale Giosuè Carducci, 197, Livorno

Tel: 0586 401357

Giovedi 5 Maggio:

Farmacia Comunale n. 8

P.za Grande, 38, 57123 Livorno

Tel: 0586 894490

