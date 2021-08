Home

Sport

Basket

Farmacia Pierini nuovo partner commerciale della Libertas Livorno 1947

Basket

21 Agosto 2021

Farmacia Pierini nuovo partner commerciale della Libertas Livorno 1947

Livorno 21 agosto 2021

La Libertas Livorno 1947 è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo di sponsorizzazione con la Farmacia Dr. Pierini di via Karl Marx, 25, Stagno – Collesalvetti.

La Farmacia Dr Pierini è specializzata nel vendere e nel consigliare i migliori integratori per lo sport. Inoltre con la sua esperienza decennale aiuta numerosi atleti professionisti a migliorare le loro performance.

La soddisfazione per l’accordo stipulato con la Libertas è nella parole del Dr. Edoardo Pierini: “Il team della nostra farmacia è a disposizione di tutti gli atleti (professionisti e non), con consulenze gratuite, volte a favorire il raggiungimento dei più elevati obbiettivi sportivi. Per questo motivo abbiamo deciso di associare il nostro marchio, professione e passione ad una società blasonata come la Libertas Livorno 1947 che contiamo possa conseguire risultati eccellenti”.

.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin