Farmacie Comune di Rosignano: orari, chiusure e turni nel 2023

6 Gennaio 2023

Rosignano Marittimo (Livorno) 6 gennaio 2022 – Farmacie Comune di Rosignano: orari, chiusure e turni nel 2023

L’Ordinanza del Sindaco Daniele Donati n. 871 del 21/12/2022 ha stabilito gli orari e i turni del 2023 delle farmacie urbane e rurali, poste sul territorio del Comune di Rosignano Marittimo e dei Comuni limitrofi di Castellina Marittima e Santa Luce.

In allegato, oltre all’Ordinanza, anche il file dettagliato con le settimane di turno delle farmacie, dal 31 dicembre 2022 al 6 gennaio 2024.

Si ricorda che le farmacie entrano in turno dalle ore 8:30 del sabato fino alle 8:30 del sabato successivo.

Per tutte le informazioni sulle farmacie, sugli orari e altri dettagli: https://www.comune.rosignano.livorno.it/pagina133232_farmacie.html

Le FARMACIE URBANE esistenti nel Comune di Rosignano Marittimo, che NON SIANO DI TURNO, osservino il seguente orario di apertura e chiusura giornaliera a garanzia del livello minimo di servizio, con facoltà di ampliare gli orari di apertura sotto definiti, dandone opportuna pubblicità:

ORARIO:

(dal 7 gennaio 2023 alle ore 08,30 al 6 gennaio 2024)

Che le seguenti farmacie, su loro richiesta, osservino il seguente orario continuato:

Farmcia Morelline con sede a Rosignano Solvay

Che le FARMACIE RURALI esistenti nel Comune di Rosignano Marittimo, che NON SIANO DI TURNO, osservino il seguente orario di apertura e chiusura giornaliera:

ORARIO:

(dal 7 gennaio 2023 alle ore 08,30 al 6 gennaio 2024)



Che il Dispensario Farmaceutico di Nibbiaia, istituito con provvedimento del Dirigente n. 20 del 9 aprile 2008 ed attualmente gestito dalla “Farmacia di Castelnuovo della Misericordia” di Guidi Luigi & C. S.A.S., provvedimento del Dirigente n. 33 del 12 giugno 2014, e che non partecipa ai turni, osservi il seguente orario di apertura:

ORARIO:

(dal 7 gennaio 2023 alle ore 08,30 al 6 gennaio 2024)

Che il Dispensario Farmaceutico stagionale estivo in località Mazzanta (Vada), istituito con provvedimento Dirigenziale n°21 del 07.04.2010, di cui è Responsabile la Direttrice della Farmacia Comunale C.RO.M. di Rosignano Solvay, osservi il seguente orario di apertura solo nel periodo estivo:

ORARIO ESTIVO:

(dalle ore 09,00 del 03 giugno 2023 alle 13,00 del 17 settembre 2023):

TURNI FARMACIE ANNO 2023

