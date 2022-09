Home

20 Settembre 2022

Livorno 20 settembre 2022 – Faro di Livorno, tornano le visite gratuite a ottobre, come prenotare

Oggi abbiamo avuto notizia di nuove visite guidate al Faro di Livorno, viste le molte lamentele di lettori che non sono riusciti a prenotare una visita nelle passate occasioni; abbiamo deciso di avvisarvi con largo anticipo in modo da potervi organizzare

All’interno del mese di eventi per celebrare gli Italian Port Days, l’iniziativa lanciata in comune dalle Autorità di Sistema Portuale e coordinata da Assoporti per avvicinare la cittadinanza alla vita e cultura portuali; sarà possibile prenotare una visita guidata gratuita al Faro di Livorno

Sono proprio il mare e la portualità, declinata in tutti i suoi aspetti di interazione con la città, il filo che collega una dozzina di appuntamenti messi in calendario dall’AdSP MTS a partire da martedì 21 settembre fino al 23 ottobre.

Le visite al Faro di Livorno, in collaborazione con l’Associazione Il Mondo dei Fari sono previste per

Sabato 22 ottobre dalle 15 alle 17 e Domenica 23 ottobre dalle 09,30 alle 12,30,

su prenotazione al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-italian-port-day-413158156167

ATTENZIONE

Attualmente il link messo a disposizione segnala evento non disponibile, SARA’ ATTIVO PER LE PRENOTAZIONI a partire dal 10 ottobre

