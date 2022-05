Home

Fatboy Slim, il leggendario dj/producer live all’Anfiteatro delle Cascine

30 Maggio 2022

All’orizzonte c’è il remake del mega evento che vent’anni radunò sulla spiaggia di Brighton 250.000 persone. Mentre fervono i preparativi, Fatboy Slim trova il tempo per un live altrettanto atteso, mercoledì primo giugno all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze, nell’ambito dello spazio estivo Ultravox Firenze.

“Right here, right now”, “Gangster trippin’, “Rockafeller Skank”, “Praise you”…. Scagli la prima pietra chi non ha mai ballato, o almeno mosso il piedino, sui successi del dj/producer britannico, pioniere del big beat e grand commis di una elettronica imparentata con hip hop, funk, rock e R&B. E dannatamente da ballare.

I biglietti – posto unico 28,50 euro – sono disponibili online su https://dice.fm, su www.ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.

Ingresso dalle ore 19, prima di Fatboy Slim suoneranno Decibel DJ Team e Kommando from Circonero. L’Anfiteatro delle Cascine si trova nel Parco delle Cascine, vi si accede da viale dell’Aeronautica e via del Pegaso.

Oltre 35 anni di carriera – iniziata come bassista degli Housemartins – album epici come “You’ve Come A Long Way, Baby”, collaborazioni con Madonna, David Byrne, Iggy Pop, vittorie ai Grammy e ai Brit Awards e dj set apprezzati in tutti i club e festival del pianeta fanno di Fatboy Slim una leggenda della musica.

Intanto, all’infinita discografia si è aggiunta una compilation per la celebre serie “Back to mine” e, notizia di poche settimane addietro, il singolo “Speed Trials on Acid” con Carl Cox. La storia continua…

Evento organizzato da Decibel Eventi, Le Nozze di Figaro, Nautilus Events e B2B Vision. Le prossime date elettroniche all’Anfiteatro delle Cascine prevedono Joseph Capriati (sabato 11 giugno), Charlotte de Witte e Enrico Sangiuliano (sabato 25 giugno) e Solomun (sabato 23 luglio), nella stessa location che sarà uno dei tre palchi del festival Decibel Open Air, in programma sabato 10 e domenica 11 settembre 2022.

Info www.ultravoxfirenze.it, e sui canali social di Ultravox, LNDF e Decibel Eventi.

L’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale è all’interno dello spazio estivo Ultravox Firenze, nel cuore del Parco delle Cascine. Dalle ore 18 spettacoli a ingresso libero, aperitivi, drink, sapori dall’India, hamburger da capogiro, pizza al naturale e altre delizie. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze. Con il sostegno di Toscana Aeroporti, Prinz, Estra.

Mercoledì 1 giugno 2022 – ingresso dalle ore 19

Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

Parco delle Cascine – Firenze

