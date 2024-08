“Fatti e personaggi a Livorno” al via il ciclo di conferenze

Eventi

30 Agosto 2024

Da mercoledì 4 settembre prende il via un ciclo di conferenze alla Biblioteca dei Bottini dell’Olio

Il programma, che prevede tre incontri, si concluderà il 18 settembre

Prenderà il via mercoledì 4 settembre alle ore 17.30 nella sala convegni della Biblioteca dei Bottini dell’Olio un ciclo di conferenze dal titolo “Fatti e personaggi di Livorno”.

Il progetto propone tre incontri nei quali sarà possibile ripercorrere la storia della nostra città, dalla sua fondazione fino ai giorni nostri. Dopo il primo appuntamento che illustrerà il periodo che va dalle origini fino ai Medici, seguirà quello relativo alla presenza della potente casata nobiliare (11 settembre) e quello che analizzerà gli anni che vanno dai dai Lorena ad oggi (18 settembre).

Arricchiti da fotografie e immagini, gli incontri approfondiranno i tre diversi periodi storici da ogni punto di vista (storico, architettonico, letterario, scientifico, culturale, sportivo, cronachistico, giornalistico) attraverso fatti, luoghi, date e personaggi.