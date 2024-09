Home

"Fatti e personaggi di Livorno", oggi pomeriggio la prima conferenza

4 Settembre 2024

"Fatti e personaggi di Livorno", oggi pomeriggio la prima conferenza

4 Settembre 2024

Livorno 4 settembre 2024 – “Fatti e personaggi di Livorno”, oggi pomeriggio la prima conferenza

Appuntamento alle 17.30 ai Bottini dell’Olio

Livorno, 3 settembre 2024 – Si terrà domani, mercoledì 4 settembre, alle ore 17.30 nella sala convegni della Biblioteca dei Bottini dell’Olio, il primo dei tre appuntamenti inseriti nel ciclo di conferenze dal titolo “Fatti e personaggi di Livorno”.

Nell’incontro, con il supporto di fotografie ed immagini, sarà approfondito da ogni punto di vista (storico, architettonico, letterario, scientifico, culturale, sportivo, cronachistico, giornalistico) il periodo che va dalla fondazione di Livorno fino ai Medici attraverso fatti, luoghi, date e personaggi.

Partendo dall’etimologia di Livorno, la conferenza porrà l’attenzione sulle scoperte archeologiche, sulla storia da S. Agostino a S. Giulia, sulla Madonna di Montenero. Tra gli episodi trattati la battaglia della Meloria, le visita dei Papi, l’assedio dell’imperatore Massimiliano al Castello di Livorno. Cimiteri, chiese, edifici, strade saranno anch’essi al centro dell’incontro.

Ideatore della rassegna e relatore è Marco Rossi, una laurea in informatica conseguita all’Università di Pisa e una lunga carriera manageriale in giro per il mondo. Scrittore, divulgatore, impegnato in attività di volontariato, Rossi trova anche il tempo per collaborazioni giornalistiche redigendo articoli su personaggi che hanno lasciato un segno nella storia di Livorno.