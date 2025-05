Home

Sport

Basket

Fatti relativi alla partita Pielle-Ruvo di Puglia, il tribunale federale discuterà il deferimento il 7 maggio

Basket

5 Maggio 2025

Fatti relativi alla partita Pielle-Ruvo di Puglia, il tribunale federale discuterà il deferimento il 7 maggio

Livorno 5 maggio 2025 Fatti relativi alla partita Pielle-Ruvo di Puglia, il tribunale federale discuterà il deferimento il 7 maggio

La società TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO, dopo aver ricevuto notifica dalla Procura Federale del proprio deferimento agli organi di giustizia sportivi, per asserita violazione dell’art. 29, n. 4 letti. B regolamento di giustizia FIP, comunica che il Tribunale Federale ha notificato in data odierna che esaminerà tale deferimento in data 7 maggio alle ore 15:00.

I fatti sono relativi alla partita del giorno 15/03/25, tra Toscana Legno Pielle – Crifo Wines Ruvo di Puglia, quando, al termine dell’incontro, oltre alla contestazione di alcuni tifosi di casa verso il proprio allenatore, alcuni atleti ospiti, intrattenutisi sul parquet ben oltre il termine della gara e la successiva uscita dal campo di arbitri e giudici di gara, vennero a contatto con alcuni tifosi della Pielle.